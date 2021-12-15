В Минздраве назвали основные проявления постковидного синдрома

Происходит нарушение гематоэнцефалического барьера

Главный психиатр Министерства здравоохранения России Зураб Кекелидзе сообщил в интервью каналу РБК, что после перенесенного коронавируса нередко наблюдаются одышка и частичная амнезия, а также - чрезмерная раздражительность.

"Первое это то, что человек не понимает, что плохого COVID принес. После COVID в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто пациент неправильно оценивает свои функции", - заметил специалист.

Он добавил, что есть и другие нарушения.

"То, что с центральной нервной системой заболевание COVID связанно, это без всякого сомнения", - подчеркнул психиатр.

По его словам, во время заболевания происходит нарушение гематоэнцефалического барьера, который контролирует, чтобы в мозг попадало не все, что есть в крови.

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