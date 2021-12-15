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МИД рассказал, как США подогревают антироссийские фобии

08:51
  • среда
  • 15 декабря 2021

Запад провоцирует реваншистские настроения в Киеве

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал заявления Белого дома о том, что Вашингтон изучает возможность отправки военных в Восточную Европу в случае обострения украинской ситуации.
Песков не согласился с мнением США о том, что Россия подвела весь мир

По словам замглавы внешнеполитического ведомства, подобные высказывания нацелены на то, чтобы "разогревать антироссийские фобии и подходы государств, разогревать реваншистские настроения в Киеве".

Ранее президент России Владимир Путин уведомил американского коллегу Джо Байдена в ходе онлайн-переговоров о невыполнении Киевом минских соглашений. Как подчеркнул российский лидер, НАТО при этом наращивает военный потенциал у российских рубежей и предпринимает опасные попытки освоения украинской территории.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Запад пытается представить Россию как потенциального агрессора и с этой целью нагнетает информационную напряженность вокруг передвижений российской армии.

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