МИД рассказал, как США подогревают антироссийские фобии

Запад провоцирует реваншистские настроения в Киеве

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал заявления Белого дома о том, что Вашингтон изучает возможность отправки военных в Восточную Европу в случае обострения украинской ситуации.

По словам замглавы внешнеполитического ведомства, подобные высказывания нацелены на то, чтобы "разогревать антироссийские фобии и подходы государств, разогревать реваншистские настроения в Киеве".

Ранее президент России Владимир Путин уведомил американского коллегу Джо Байдена в ходе онлайн-переговоров о невыполнении Киевом минских соглашений. Как подчеркнул российский лидер, НАТО при этом наращивает военный потенциал у российских рубежей и предпринимает опасные попытки освоения украинской территории.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Запад пытается представить Россию как потенциального агрессора и с этой целью нагнетает информационную напряженность вокруг передвижений российской армии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram