ВОЗ прогнозирует увеличение нагрузки на здравоохранение

По миру активно распространяется омикрон-штамм

Как заявили в среду в женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения, увеличение числа заражений коронавирусом из-за штамма "омикрон" приведет к большему числу госпитализаций.

"Это увеличит нагрузку на работников передовой линии и системы медицинской помощи, что может привести к большему числу смертей", - приводит сообщение организации ТАСС.

ВОЗ также напомнила, что в ряде стран пока невозможно определить, заражение каким именно штаммом привело к летальному исходу. Вместе с тем для полного понимания клинической картины инфицированных необходимо больше данных о тяжести протекания болезни при заражении "омикроном".

Вариант коронавируса В.1.1.529 выявили в ноябре на юге Африки. Для "омикрона" характерно более быстрое распространение. Штамм на сегодняшний день обнаружен в 77 странах мира.

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