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Названы самые скандальные профессии в России

08:54
  • среда
  • 15 декабря 2021

В рейтинг попали в том числе таксисты и курьеры

Чаще всего россиянам приходится скандалить с работниками колл-центров (14%) и контролерами QR-кодов (11%), пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Зарплата.ру".
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Кроме того, в рейтинге значатся курьеры (8%), врачи (7%), охранники, кассиры и таксисты (по 5%).

Около 26% участников опроса предположили, что на психологическое состояние некоторых работников влияет обилие в их профессии стрессовых ситуаций. Кроме того, 16% считают, что скандалят подобные специалисты из-за необходимости общаться с незнакомыми людьми. 15% связали это с общим недовольством жизнью.

Как заметили 30% респондентов, благотворно повлиять на "нервных" специалистов может повышение оплаты труда.

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