Эксперт назвал последствия одновременного заражения "омикроном" и "дельтой"

Это может привести к появлению более заразного штамма

Вероятность одновременного заражения одного человека штаммами "дельта" и "омикрон" коронавирусной инфекции существует. Об этом рассказал главный медицинский специалист фармацевтической компании Moderna Пол Бертон.

Эксперт сослался на проведенные в ЮАР исследования, согласно которым люди, особенно с ослабленной иммунной системой, могут заражаться сразу двумя штаммами.

По мнению Бертона, одновременное инфицирование двумя штаммами грозит появлением нового, еще более заразного, варианта COVID-19, поскольку у вируса появляется новая возможность для мутаций и дальнейшей эволюции.

Специалист предупредил, что на протяжении следующих двух месяцев "дельта" и "омикрон", вероятнее всего, будут сосуществовать, причем второй штамм начнет заражать людей при непростой ситуации с первым.

Вместе с тем Daily Mail отмечает, что за всю пандемию были выявлены лишь три случая одновременного заражения разными штаммами коронавируса, однако это не вызвало ни возникновения новой разновидности заболевания, ни его новой вспышки.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что одновременное заражение человека несколькими штаммами коронавирусной инфекции не исключено. Однако при инфицировании несколькими разновидностями какая-то из них начнет побеждать.

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