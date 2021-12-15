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Облачность и снег: чего ожидать от погоды в Москве в среду

08:10
  • среда
  • 15 декабря 2021

Температура будет минусовая

В среду в Москве будет облачная погода и небольшой снег, сообщил в беседе с РИА "Новости" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Температура в столице минус 1 - минус 3, по области от нуля до минус 5 градусов", - уточнил метеоролог.

Ветер ожидается юго-западный со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

Атмосферное давление составит 750 миллиметра ртутного столба, это выше нормы.

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