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Названы города, в которых опаснее всего встречать Новый год

07:56
  • среда
  • 15 декабря 2021

Эксперты определили также наиболее спокойные города

Больше всего происшествий в зимние праздники регистрируют в Уфе — с этой точки зрения это наиболее небезопасный город для празднования Нового года. Об этом рассказали в компании "Delta Системы безопасности".
Эксперты рассказали о влиянии новогодней елки на иммунитет

Специалисты изучили сведения о нарушениях правопорядка в российских городах в новогодние праздники в 2019-2020 годах, которые требовали вмешательства групп быстрого реагирования. Затем был рассчитано соотношение количества таких тревог к общему числу объектов в портфеле компании в каждом городе.

Выяснилось, что самые неспокойные города в предновогодний период и новогодние праздники — Уфа, Набережные Челны, Москва, Краснодар и Тюмень.

При этом по абсолютному числу правонарушений лидерами оказались Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Самара и Казань.

Спокойнее всего Новый год проходит в Смоленске, Челябинске, Саратове, Тамбове и Екатеринбурге, сообщает агентство "Прайм".

Ранее во ВНИИ ГОЧС рассказали, что новогодние елки могут нести угрозу для здоровья и жизни. Эксперты отметили, что деревья, украшающие улицы и площади населенных пунктов, могут являться источником повышенной опасности из-за рисков падения или воспламенения.

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