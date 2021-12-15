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В Москве наградили самых активных волонтеров

08:20
  • среда
  • 15 декабря 2021

В добровольческой жизни города участвуют почти 670 тысяч человек

В Москве по итогам 2021 года наградили более тысячи наиболее активных волонтеров. Об этом в среду, 15 декабря, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
В России растёт число волонтёров

Заммэра подчеркнула, что Москва является городом добрых дел и людей. В столице активно развивается патриотическое, событийное, культурное, социально ориентированное, спортивное и иные направления добровольческого движения.

В центре "Мосволонтер" на сегодняшний день работают более 130 тысяч добровольцев, а всего в добровольческой жизни города участвуют почти 670 тысяч человек, отметила Сергунина.

Волонтеры помогают в организации различных мероприятий и программ, открывают для себя новые возможности, расширяют кругозор, заводят новых друзей.

В частности, волонтеры помогали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, участвовали в патриотических акциях "Поздравь ветерана" и "Красная гвоздика", в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", Московском урбанистическом форуме.

Также в текущем году активно развивалось культурное и экологическое добровольчество. В таких мероприятиях участвовали более десяти тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Президент России Владимир Путин ранее высоко оценил усилия волонтеров в пандемию коронавирусной инфекции. Он обратился со словами благодарности к тем, кто проявил солидарность, не остался в стороне, кто реализует собственные инициативы, участвует в общегосударственной акции #МыВместе.

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