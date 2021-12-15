Гарри Нолан обнаружил рубцы, покрывающие их мозг

Русские, китайцы и кубинцы несомненно связаны с инопланетными цивилизациями. Вы думали, только Америка плетет заговоры, готовит цветные революции и пишет сценарии государственных переворотов?

Китай, Россия и их друзья американцев давно превзошли! Гаванский синдром. История которую уже не первый год лет американцы регулярно обкатывают в информационном пространстве.

Гаванским синдромом загадочное недомогание назвали после жалоб сотрудников посольства США в кубинской столице, которые вдруг начали слышать странные звуки, испытывали приступы тошноты и слабели до того, что не могли водить машину.

В прошлом году Национальная академия наук, инженерии и медицины США пришла к выводу: идеологический противник пытался доконать дипломатических работников на Кубе и в Китае направленным радиочастотным облучением.

Один из потерпевших делится выводами. "Как бы то ни было, это форма терроризма - он нанес серьезные травмы, которые изменили жизнь некоторых из нас", - рассказал пациент Национального военно-медицинского центра Уолтера Рид.

Вот свежая сенсация! О которой отчитались WP, Sun и другие издания. Заголовки: загляните в мозг людей, которые столкнулись с НЛО. Гарри Нолан, профессор патологии Стэнфордского университета, опубликовавший более 300 научных статей, 10 лет обследовал пациентов, анализируя неопознанный феномен. Если коротко, Нолан обнаружил рубцы, покрывающие мозг тех, кто прошел через контакт с представителями разных инопланетных организаций.

"Некоторые из них слышали странные звуки, гудящие в голове, заболевали и так далее", - сообщил Гарри Нолан, профессор Стэнфордского университета.

Вы понимаете, куда клонит профессор? Симптоматика одна и та же. Налицо тесное сотрудничество российских, китайских и кубинских спецслужб с инопланетным разумом, цель: извести Америку под корень, чтобы некому было насаждать в мире демократические ценности. И еще одна история, попавшая в прессу.

Сотрудник ЦРУ, посетивший московский ресторан, рассказал американским журналистам о тех же самых симптомах. У нас после посещения ресторана каждый второй просыпается с "гаванским синдромом" и на инопланетян не кивает.

Сам профессор Нолан признается, что он "заядлый читатель научной фантастики". Тем, у кого после контакта с русскими, китайцами и инопланетянами рубцы в мозге обнаружены, остается уповать лишь на чудо. Или на то, что в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов. "ТВ Центр".

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