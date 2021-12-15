Эксперт перечислил цели фейка о скором "нападении" России

США хотят войти в переговорный процесс по Украине

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили, для чего Западу потребовался миф о скором нападении России на Украину. Какие силы заинтересованы в усилении конфронтации между нашей страной и государствами НАТО? И смогут ли Москва и Брюссель договориться о гарантиях непродвижения североатлантического альянса на Восток? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил военный эксперт Алексей Леонков.

"Первая – провокация России, чтобы она перестала быть стороной переговоров и стала стороной конфликта. Второе – желание США войти в переговорный процесс в качестве главного переговорщика. Следующий шаг связан с экономикой. Россия и Китай пробивают коридор в Европу для экономических проектов", - сказал эксперт.

Полный комментарий Алексея Леонкова смотрите в видео:

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