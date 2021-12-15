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Горевший газопровод на Ставрополье попал на видео

08:46
  • среда
  • 15 декабря 2021

Пострадавших нет

Почти 20 тысяч  жителей Ставрополья остались без газа из-за аварии на подземной магистрали, ведущей к городу Черкесску.

Накануне вечером произошла разгерметизация трубы и начался пожар. Огненный факел высотой около 25 метров был виден на расстоянии в несколько километров от места ЧП. Рядом проходит автотрасса, находятся жилые дома. Сообщается, что пострадавших нет. Аварийные бригады работали всю ночь.

В  Кочубеевском округе действует режим повышенной готовности. Сейчас на повреждённом участке газ практически полностью выгорел. В причинах происшествия уже разбирается Следственный комитет.

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Горевший газопровод на Ставрополье
Горевший газопровод на Ставрополье
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