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В Европе ужесточили ограничительные меры из-за распространения омикрона

08:23
  • среда
  • 15 декабря 2021

Штамм выявлен в десятках стран

Штамм омикрон выявлен в 77 странах мира. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. По словам экспертов, вероятность повторного заражения этой мутацией коронавируса существенно выше.

Из-за быстрого распространения омикрона страны по всему миру вводят новые ограничения. Накануне ужесточение мер поддержал британский парламент. Медицинские маски и респираторы теперь необходимо носить в большинстве закрытых помещений. Все сотрудники домов престарелых обязаны вакцинироваться. В королевстве наблюдается острая нехватка экспресс-тестов на ковид. Всему виной повышенный спрос перед рождественскими праздниками. А в Лондоне из-за малого количества пунктов вакцинации люди часами стоят в огромных очередях, чтобы сделать прививку.

Ужесточают ограничения и в Польше. Там закрывают ночные клубы и дискотеки, а рестораны теперь могут быть заполнены только на треть. В Нидерландах из-за угрозы омикрона школьники отправятся на каникулы на неделю раньше. Новые меры вводят и власти Кипра. Не вакцинированным гражданам и туристам запретили посещать общественные места и массовые мероприятия. Нарушителям грозят крупные штрафы. Все иностранцы по прибытии в страну обязаны сдать ПЦР-тест на ковид или экспресс-анализ на антитела. А граждане государств, которые отнесли к так называемой "красной" зоне, должны пройти тестирование ещё и до посадки на рейс.

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