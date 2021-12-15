Не менее 10 погибших: в Малайзии затонул корабль с мигрантами

Судно незаконно вошло в территориальные воды страны
На юге Малайзии потерпело крушение судно, пишет издание The Star со ссылкой на представителя управления пожарной и спасательной службы штата Джохор.
"Утром в среду были обнаружены тела четырех женщин и шестерых мужчин, еще 19 человек были спасены", - сказал он.
Еще 29 человек числятся пропавшими без вести. Уточняется, что на корабле находились нелегальные мигранты.
Также стало известно, что судно незаконно вошло в территориальные воды Малайзии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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