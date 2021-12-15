Не менее 10 погибших: в Малайзии затонул корабль с мигрантами

Судно незаконно вошло в территориальные воды страны

На юге Малайзии потерпело крушение судно, пишет издание The Star со ссылкой на представителя управления пожарной и спасательной службы штата Джохор.

"Утром в среду были обнаружены тела четырех женщин и шестерых мужчин, еще 19 человек были спасены", - сказал он.

Еще 29 человек числятся пропавшими без вести. Уточняется, что на корабле находились нелегальные мигранты.

Также стало известно, что судно незаконно вошло в территориальные воды Малайзии.

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