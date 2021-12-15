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Американский баскетболист установил исторический рекорд по трехочковым

09:31
  • среда
  • 15 декабря 2021

Стефен Карри обогнал Рэя Аллена по попаданиям из-за дуги

В Национальной баскетбольной ассоциации установлен новый рекорд по трехочковым попаданиям - это сделал разыгрывающий защитник клуба "Голден Стэйт" Стефен Карри.
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В матче регулярного чемпионата против "Нью-Йорка" Карри реализовал пять попаданий из-за дуги из 14. "Голден Стэйт" в итоге одержал победу со счетом 105:96. Всего в тот вечер 33-летний Карри набрал 22 очка.

Таким образом, на его счету теперь 2977 успешных трехочковых. Пал рекорд Рэя Аллена (2973), чемпиона НБА в составе "Бостона" (2008) и "Майами" (2013).

Карри был выбран "Голден Стэйт" под седьмым номером на драфте 2009 года. Он трижды побеждал в чемпионате НБА (2015, 2017, 2018), два раза признавался самым ценным игроком регулярки.

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