Опрос показал, как россияне относятся к введению QR-кодов

Каждый третий положительно воспринимает эту меру

Треть россиян, принявших участие в опросе HeadHunter, положительно отозвались об идее введения QR-кодов для борьбы с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции.

В поддержку данной меры высказались 35% женщин и 32% мужчин. Среди тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19, таких более половины. Среди непривитых — только 7%.

Среди возрастных категорий чаще с положительной оценкой введения QR-кодов выступали пожилые люди (43% опрошенных старше 55 лет и 40% — в возрасте от 45 до 54 лет). Из числа более молодых респондентов — 33% опрошенных от 35 до 44 лет, 30% — от 25 до 34 лет и 36% — от 18 до 24 лет.

География исследования показала, что больше всего эту меру поддерживают в Самарской области (42% от общего числа опрошенного населения региона), Москвы (39%), Красноярского края (39%), Санкт-Петербурга (36%), Ростовской области (35%), Башкортостана (35%), Новосибирской области (34%) и Татарстана (33%).

Среди представителей различных профессий введение QR-кодов позитивно оценивают врачи (51%), а также сотрудники банковской сферы (45%), сотрудники сферы закупок (43%), представители отрасли рекламы, маркетинга и коммуникаций (43%), работники образовательной сферы (42%), журналисты (42%) и топ-менеджеры (36%), сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что вводить ограничения на транспорте, связанные с QR-кодами, под Новый год нецелесообразно. Глава государства отметил, что это создаст россиянам много проблем.

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