Почти половина россиян согласны на "черную зарплату"

Работать "в белую" предпочтут 36% респондентов

Как показал опрос сервиса SuperJob, на результаты которого ссылается РИА "Новости", работа с "черной зарплатой" устроила бы 40% россиян.

"Работать "в белую" предпочтут 36% опрошенных. Чаще остальных на "черную" или "серую" зарплату согласны мужчины (46%) и респонденты старше 45 лет (44%)", - сказано в исследовании.

Уточняется, что 24% респондентов ответить затруднились.

За год количество согласных на "серые схемы" зарплаты россиян уменьшилось. В декабре 2020-го утвердительно на вопрос о готовности так работать заявили 44% граждан.

Минимальным число согласных на работу с зарплатой в конверте было в апреле 2021 года - 36%.

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