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Минобороны показало пуск новейшей ракеты "Ответ"

09:21
  • среда
  • 15 декабря 2021

Она успешно поразила подводную цель "условного противника"

В заливе Петра Великого фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" произвёл пуск новейшей российской ракеты "Ответ". Как сообщили в Минобороны, подводная цель "условного противника" успешно поражена.

"Ответ" - самый передовой отечественный противолодочный комплекс. Для таких ракет используют универсальные пусковые установки, совместимые с системами "Оникс" и "Калибр". Точные характеристики новейшего комплекса засекречены. Как отмечают эксперты, "Ответ" способен уничтожать любые подводные цели - не только субмарины, но и торпеды.

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Пуск новейшей ракеты "Ответ"
Пуск новейшей ракеты "Ответ"
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