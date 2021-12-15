Москвичей предупредили о максимальных пробках в канун Нового года

Но уже 30 декабря ситуация улучшится

Как напомнил у себя в Telegram Департамент транспорта Москвы, в последние недели декабря в городе традиционно наблюдаются самые большие пробки. Так, в вечерний час пик загруженность будет достигать 9-10 баллов.

Дептранс объясняет ситуацию снегопадами, курьерскими доставками, мелкими ДТП, а также ограничениями из-за строительных работы.

"Аналитики ЦОДД прогнозируют рост активных перемещений с 15 декабря. Большая нагрузка будет именно в вечерний час пик - он может начинаться раньше и продолжаться дольше обычного", - говорится в посте.

В связи с этим столичные власти призывают для поездок по городу пользоваться общественным транспортом, а подарки заказывать онлайн.

"При этом уже 30 декабря ситуация улучшится, и в последний день 2021 года на дорогах Москвы будет свободнее, кроме районов около торговых центров. А в начале января пробки в столице не будут превышать 2 баллов", - добавили в Дептрансе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram