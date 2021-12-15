В столице подвели итоги конкурса эссе "Москва глазами молодежи"

Победителям конкурса предложат пройти стажировку в правительстве Москвы

Определились победители конкурса эссе "Москва глазами молодежи", который проходил с 30 сентября по 8 декабря и был приурочен ко Всемирному дню гида. Об этом в среду, 15 декабря, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Заммэра уточнила, что в конкурсе участвовали студенты московских высших и средних учебных заведений. Им предлагалось написать эссе и снять видеоролик продолжительностью до минуты.

Из десяти победителей пятерых назвали участники проекта "Активный гражданин", остальных выбрали члены жюри. Всем лауреатам вручили 14 декабря дипломы и призы.

Победителям конкурса также предложат пройти стажировку в правительстве Москвы, сообщается на официальном сайте мэра города.

Ранее в рамках заседания наблюдательного совета ДОСААФ Москвы прошло обсуждение патриотического воспитания молодежи и развития военно-технических видов спорта. На мероприятии подвели итоги работы за последние пять лет столичного отделения ДОСААФ и отметили его вклад в подготовку резерва для армии.

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