В Госдуме предложили ввести новую льготу для многодетных

Новую систему предлагается учредить на федеральном уровне

В России на федеральном уровне следует ввести систему льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для многодетных семей. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов.

В письме министру труда и социальной защиты населения Антону Котякову парламентарий напомнил, что закон дает регионам право устанавливать скидку на оплату коммунальных услуг многодетным семьям в 30%. Власти субъектов Федерации вправе повышать эту скидку.

При этом условия и размеры скидок для одних и тех же категорий семей в зависимости от региона могут существенно отличаться, указал Власов.

В связи с этим депутат предложил подумать над разработкой единой федеральной системы скидок на оплату ЖКХ для многодетных семей. Предлагается 40%-ная скидка для семей с тремя несовершеннолетними детьми, 50%-ная скидка — с четырьмя несовершеннолетними, 60%-ная скидка — с пятью и более детьми, сообщает RT.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому полученный семьями с двумя и более детьми доход от продажи жилья для улучшения жилищных условий и приобретения нового освобождается от НДФЛ.

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