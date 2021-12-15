Веники для бани: для чего они нужны и как ими пользоваться

Эксперт назвал четыре основных вида

Ни одна парка в бане не проходит без веника. С помощью него можно не только париться, но и лечиться от разных болезней. Какие банные веники полезны для нашего здоровья – в интервью "ТВ Центру" рассказал профессиональный банщик Сергей Беляев.

Березовый веник

Во-первых, когда мы паримся березовым веником, у него листочки излучают запах, там есть вещество бетулин. Кстати говоря, деготь содержится в березе. А березовый деготь есть в тех мазях, которые лечат суставы. Поэтому, если правильно, грамотно использовать березовый веник и париться березовым веником, то мы оздоравливаем весь организм практически. Таким образом, березовый веник - один из основных. Потом, когда мы паримся, им можно очень хорошо просто мыться без мыла и мочалки. Если, допустим, у человека сухая кожа, он не использует моющие средства, достаточно взять свежий березовый веник и кожа будет и блестеть и пахнуть.

Дубовый веник

Есть такое выражение, как веничный массаж. Лучше использовать для парения первоначального веником дубовым. Когда мы поддаем воду на камни, у нас образуется пар, пар поднимается, образуется паровой пирог, и мы этот пирог нашим веником опускаем на человека, которого парим. Лучше, конечно, двумя вениками одинаковыми. Начинаем от ног, в сторону головы. Проходит прогрев, мы прогреваем, а потом уже, когда человек прогрелся от бесконтактного парения, начинаем уже какие-то движения, связанные с контактом. А свойства дубового веника заключаются, целебность, в том, что он имеет дубильные вещества. Он хорошо работает для кожи. То есть, если вы хотите, чтобы ваша кожа сияла, вы дубите ее дубовым веником, получаете от этого, собственно говоря, заряд бодрости.

Липовый веник

В бане мы вениками паримся, есть веники, которыми мы дышим, а есть веники, которыми мы укрываем голову. Вот, когда мы заходим в парилку, мы вот этот веник предварительно замачиваем в холодной воде. Он становится прохладным. Липа очень хорошо снимает спазм давления в головном мозге.

Эвкалиптовый веник

Есть два типа эвкалиптовых веников, перистый и серебристый. Отличаются они тем, что серебристый, он такой кругленький, он понасыщеннее. Так вот эвкалипт, особенно при вирусных заболеваниях и проблемах легких, его очень грамотное использование помогает здоровью укрепить иммунитет, но его нужно обязательно заваривать крутым кипятком. Заварили крутым кипятком и дышим. А можно отвар соответствующим образом поддавать на камушки.

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