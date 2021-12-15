В Омске пресекли деятельность группы националистов

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность экстремистского сообщества на территории Омской области, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Как уточняется в сообщении, члены группировки заявляли идеи неполноценности лиц неславянского происхождения и исключительности лиц "белой расы".

"В состав группировки входили более 20 жителей города Омска и около 60 последователей, проживающих в разных регионах России, принимающих участие в совершении преступлений экстремистской направленности", - добавили в ФСБ.

Были изъяты газовый пистолет, складные ножи, кастеты, предметы с изображением свастики. Возбуждено уголовное дело по статье о создании экстремистского сообщества для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности.

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