Операции американских кораблей становятся дестабилизирующим фактором в регионе

Ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG-51) ВМС США завершил учения с партнерами по НАТО, сообщает пресс-служба Шестого флота.

"Ракетный эсминец USS Arleigh Burke начал свой запланированный транзит в южном направлении из Черного в Средиземное море после проведения морских операций вместе с союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении в Twitter.

Участники учений отработали взаимодействие на море и выполнили тактические маневры. Целью определили обмен опытом между морскими подразделениями США и Грузии.

Ранее российские военные начали слежение за американским эсминцем. Как подчеркнули в Министерстве обороны, операции американских кораблей становятся дестабилизирующим фактором в регионе.

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