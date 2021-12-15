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Семь человек погибли при лобовом столкновении двух авто в Калмыкии

10:07
  • среда
  • 15 декабря 2021

Среди погибших есть ребенок

На 272-м километре дороги Астрахань - Ставрополь в Республике Калмыкия произошло лобовое столкновение двух автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

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"По предварительной информации, в результате лобового столкновения легковых автомобилей Hyundai Solaris и Toyota Vitz погибли семь человек", - сказано в сообщении.

Уточняется, что среди погибших был ребенок. Трое пострадавших из автомобиля Hyundai госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

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