Семь человек погибли при лобовом столкновении двух авто в Калмыкии

Среди погибших есть ребенок

На 272-м километре дороги Астрахань - Ставрополь в Республике Калмыкия произошло лобовое столкновение двух автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

"По предварительной информации, в результате лобового столкновения легковых автомобилей Hyundai Solaris и Toyota Vitz погибли семь человек", - сказано в сообщении.

Уточняется, что среди погибших был ребенок. Трое пострадавших из автомобиля Hyundai госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram