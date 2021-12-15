Мурашко: среди вакцинированных заболевают около 3,9%

Под медицинским наблюдением в России находятся более 700 тысяч человек с ковидом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе выступления на съезде профсоюза работников здравоохранения рассказал о проценте заболевающих коронавирусом среди привитых.

"Среди вакцинированных 3,9% где-то - это те, которые заболевают", - цитирует главу Минздрава ТАСС.

Он добавил, что среди попавших в больницы с COVID-19 доля вакцинированных - не более 1,7%.

Как уточнил Мурашко, под медицинским наблюдением в России находятся более 700 тысяч человек с ковидом.

Ранее министр отметил, что пандемия потребовала изменить регулирование медицины и управление здравоохранением. "Уровень проникновения информационных технологий в организацию здравоохранения, достигнутый до пандемии, позволил в кратчайшие сроки создать цифровую систему", - объяснил глава Минздрава.

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