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Мурашко: среди вакцинированных заболевают около 3,9%

10:20
  • среда
  • 15 декабря 2021

Под медицинским наблюдением в России находятся более 700 тысяч человек с ковидом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе выступления на съезде профсоюза работников здравоохранения рассказал о проценте заболевающих коронавирусом среди привитых.
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"Среди вакцинированных 3,9% где-то - это те, которые заболевают", - цитирует главу Минздрава ТАСС.

Он добавил, что среди попавших в больницы с COVID-19 доля вакцинированных - не более 1,7%.

Как уточнил Мурашко, под медицинским наблюдением в России находятся более 700 тысяч человек с ковидом.

Ранее министр отметил, что пандемия потребовала изменить регулирование медицины и управление здравоохранением. "Уровень проникновения информационных технологий в организацию здравоохранения, достигнутый до пандемии, позволил в кратчайшие сроки создать цифровую систему", - объяснил глава Минздрава.

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