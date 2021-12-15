Совфед уличил Запад в попытках изменить власть в России

"Деструктивные мероприятия" проводились в ходе сентябрьских выборов

Вмешательство со стороны западных государств в выборы Госдумы восьмого созыва имели цель изменить власть в России. К такому выводу пришла комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

В докладе комиссии, опубликованном в среду, 15 декабря, отмечается, что вмешательство в российские выборы извне и "деструктивные мероприятия преследовали и более долгосрочные цели".

Главной такой целью авторы доклада назвали в период проведения президентских выборов 2024 года изменить власть в России, а также основы ее внутренней и внешней политики. На Западе стремятся "сделать нашу страну удобной для внешнего управления".

Также подчеркивается, что пресловутое внешнее управление "задумывалось не в интересах безопасности и процветания народов России, а как способ сдерживания РФ, ее максимального ослабления", сообщает РИА Новости.

По результатам парламентских выборов, прошедших в России в сентябре 2021 года, Общественная палата отметила беспрецедентный уровень внешнего вмешательства: за три дня голосования было выявлено 14 тысяч фейков по данной теме.

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