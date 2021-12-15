Блогер прокатился на авто по торговому центру в Подмосковье (видео)

Он предложил выбрать себе одежду и повалил елку

Полиция и прокуратура начали проверку после появления в Сети ролика, где блогер Михаил Литвин разъезжает на автомобиле по торговому центру в Подмосковье.

Инцидент произошел в Одинцово в ТЦ "Вегас Кунцево". На кадрах видно, как 21-летний блогер катается по полупустому центру, предлагает выбрать себе одежду, а также общается с охранниками. В конце молодой человек повалил новогоднюю елку.

У Литвина нет прав управления транспортным средством - в начале июля у него их отобрали за езду по встречке на дороге с односторонним движением. К тому же торговый центр является местом повышенной опасности. В связи с этим оценку его действиям дадут правоохранительные органы, предает РИА Новости.

В августе Литвин заехал на автомобиле в бар и снес столик. В начале лета за рулем BMW M8 Competition он столкнулся с машиной каршеринга. В феврале блогер врезался в окна московского автосалона "Порше Центр Ясенево" на электрокаре Porsche Taycan Turbo S.

В прошлом году он на камеру сжег свой Mercedes-AMG GT 63 S за 13 миллионов рублей. Видео набрало более 25 миллионов просмотров и попало в топ-10 YouTube за 2020 год.

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