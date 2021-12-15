ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Блогер прокатился на авто по торговому центру в Подмосковье (видео)

10:23
  • среда
  • 15 декабря 2021

Он предложил выбрать себе одежду и повалил елку

Полиция и прокуратура начали проверку после появления в Сети ролика, где блогер Михаил Литвин разъезжает на автомобиле по торговому центру в Подмосковье.
Блогер Литвин проехал на авто по ресторану и снес стол (видео)

Инцидент произошел в Одинцово в ТЦ "Вегас Кунцево". На кадрах видно, как 21-летний блогер катается по полупустому центру, предлагает выбрать себе одежду, а также общается с охранниками. В конце молодой человек повалил новогоднюю елку.

У Литвина нет прав управления транспортным средством - в начале июля у него их отобрали за езду по встречке на дороге с односторонним движением. К тому же торговый центр является местом повышенной опасности. В связи с этим оценку его действиям дадут правоохранительные органы, предает РИА Новости

В августе Литвин заехал на автомобиле в бар и снес столик. В начале лета за рулем BMW M8 Competition он столкнулся с машиной каршеринга. В феврале блогер врезался в окна московского автосалона "Порше Центр Ясенево" на электрокаре Porsche Taycan Turbo S.

В прошлом году он на камеру сжег свой Mercedes-AMG GT 63 S за 13 миллионов рублей. Видео набрало более 25 миллионов просмотров и попало в топ-10 YouTube за 2020 год.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Литвин
Михаил Литвин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.