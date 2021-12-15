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Нарышкин заявил, что у России нет одного главного противника

10:31
  • среда
  • 15 декабря 2021

Цель СВР - реализация стратегических интересов российского государства

Директор СВР Сергей Нарышкин заявил в интервью газете "Аргументы и факты", что после распада СССР разведка отказалась от понятия "главный противник", так как возникли новые угрозы и вызовы безопасности.
Нарышкин заявил о конце однополярного мира

"К таким угрозам относятся не только международный терроризм, но и региональные конфликты и, конечно, непрекращающиеся попытки коллективного Запада подорвать внутреннюю стабильность России и дружественных нам стран", - сказал собеседник издания.

По словам Нарышкина, цель СВР - реализация стратегических интересов российского государства. В зависимости от степени опасности угроз разведка формулирует приоритеты своей работы.

Как уточнил Нарышкин, в борьбе с терроризмом, киберпреступностью, наркоторговлей и нелегальной миграцией Россия продолжает взаимодействовать с иностранными партнерами. "Естественно, уровень сотрудничества сильно различается в зависимости от целесообразности, географии и общего контекста отношений", - подчеркнул глава СВР.

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