Роспотребнадзор оценил риск появления в России неизвестной болезни из Судана

В ведомстве настроены оптимистично

Органы здравоохранения Южного Судана подтверждают десятки летальных исходов в стране от неизвестного заболевания. О том, существует ли риск появления этой болезни в России, рассказали в Роспотребнадзоре в среду, 15 декабря.

В ведомстве напомнили, что о проведении в России мероприятий по санитарной охране для предотвращения завоза в страну инфекционных заболеваний из Африки, в том числе из Южного Судана. Прямое авиасообщение с этим государством отсутствует.

Тем не менее, Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Южном Судане и держит ее на контроле, подчеркивается на официальном сайте ведомства.

Ранее стало известно, что штат Джонглей в Южном Судане оказался эпицентром неизвестного заболевания, от которого лишь за последние несколько недель умерли 89 человек. ВОЗ направила в Южный Судан группу исследователей.

Наряду со вспышкой неизвестной болезни в Южной Судане продолжается волна заболеваемости гепатитом Е, зарегистрировано уже 1 394 случая. Девять человек скончались.

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