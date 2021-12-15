Борьба с омикроном в мире: последние новости об опасном штамме

Вариант выявлен уже почти в 80 государствах

Омикрон выявлен уже почти в 80 государствах. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Чтобы взять ситуацию под контроль, Италия ввела обязательный тест на ковид для гостей из стран ЕС. На Кипре непривитым запретили посещать общественные места. Не сбавляют темп распространения и другие штаммы. В Соединенных Штатах каждые сутки выявляют не меньше ста тысяч новых случаев.

Свечи, реквием и минута молчания. Перед Рождеством на ступенях Капитолия - траурная церемония. Количество скончавшихся от коронавируса в США перешагнуло отметку в 800 тысяч. Появление омикрона грозит новой эпидемической волной. Еще одним очагом стал университет в Нью-Йорке. При тестировании этот штамм обнаружен едва ли не у четверти студентов. Власти срочно закрывают библиотеки, спортзалы. Экзамены придется сдавать онлайн. А церемония вручения дипломов и вовсе отменена.

"Средний показатель по штату Нью-Йорк за неделю вырос на 58%. Скачок заболеваемости резко произошел после Дня благодарения, когда многие американцы отправились к родственникам и друзьям на праздники. Ограничения, которые мы вынуждены вводить, сохранятся до 15 января", - рассказала губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул.

В США фиксируют самый высокий показатель заболеваемости ковидом. До 100 тысяч новых случаев ежесуточно.

Ограничения экстренно вводят и в Великобритании. 441 голос против 41 одного. Палата общин подавляющим большинством сегодня проголосовала за ужесточение антиковидных мер. Теперь жители королевства обязаны носить маски в помещениях, транспорте и предъявлять "зеленые паспорта", если собираются посетить ночные клубы или любые общественные мероприятия. Кроме того, власти настоятельно требуют от подданных королевы сделать прививки. На островах - переполох. Штаммом омикрон только в Лондоне уже инфицированы более 50 процентов жителей.

"Омикрон распространился так широко, в том числе и по всему миру, что мы вынуждены удалить из списка для поездок и путешествий 11 стран, в основном африканских", - рассказал Саджид Джавид, министр здравоохранения Великобритании.

Туристический бизнес Италии в этот сезон останется на плаву. Но серьёзной прибыли не ждет. Режим чрезвычайной ситуации из-за ковида власти продлевают до 31 марта. А у всех, кто въезжает в страну из ЕС, вновь требуют предъявить отрицательные ПЦР тесты.

"К сожалению, в отношении международного туризма все еще существует множество ограничений, а появление омикрона только усугубило ситуацию", - сказал Массимо Гаравалья, министр туризма Италии.

Из-за распространения омикрона посещать Италию своим гражданам запретили Австрия, Нидерланды, Франция и Германия.

Борода - не защитная маска. А статус новогоднего волшебника - не аргумент. В Берлине полицейские задержали Санта-Клауса. Но не сказочного добряка, а принципиального антиваксера. Дедушка сопротивлялся, но его все равно увезли в участок за нарушение антиковидных мер. В Европе их все больше.

В Польше сегодня закрывают все клубы и дискотеки. А бары должны быть заполнены лишь на треть.

В Греции с 15 декабря начинают вакцинировать несовершеннолетних. Прививаться от коронавируса, независимо от возраста, призывает Всемирная организация здравоохранения. Тем более сегодня, когда омикрон выявлен уже в 78 странах мира.

"Реальность такова, что омикрон, вероятно, есть в большинстве стран, даже если он еще не обнаружен. Омикрон распространяется со скоростью, которой мы не видели ни в одном предыдущем варианте. Мы обеспокоены тем, что люди не считают омикрон опасным", - сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В ЮАР, где и был выявлен омикрон, ситуация только ухудшается. Сегодня врачи африканской республики зарегистрировали новый всплеск - 10 тысяч заболевших за сутки. И еще тенденция - мутировавший штамм не только стремительно охватывает страну, но и быстро вытесняет хорошо известную дельту.

Тимур Абдуллаев, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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