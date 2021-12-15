Контроль по внешнему периметру планируется ужесточить

Еврокомиссия опубликовала план по реформе Шенгенской зоны. Как объяснили в ведомстве, обновлённые правила нужны для более эффективного реагирования на вызовы. Речь о проблемах, связанных с пандемией и притоком беженцев.

Контроль по внешнему периметру планируется ужесточить. Если миграционный кризис вновь обострится, возможно сокращение числа действующих КПП и введение нового порядка рассмотрения заявлений о предоставлении убежища прямо на границе. Право на свободное передвижение внутри Шенгенской зоны сохраняется. Ограничения допустимы только в крайнем случае. Страны не смогут принимать такие решения самостоятельно, как они делали это в начале кризиса. Всё придётся согласовывать с общеевропейскими институтами. Также предлагается усилить обмен информацией между полицией государств ЕС и создать сеть связанных между собой систем безопасности.

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