В Турции выстроились гигантские очереди за продуктами

Люди опасаются нового скачка цен

В Турции люди массово скупают продукты из-за опасений нового скачка цен. Впечатляющие видеоролики публикуют в соцсетях. В Стамбуле выстроились километровые очереди.

Жители запасаются "народным хлебом". Его стоимость - в 2-3 раза ниже рыночной за счёт субсидий городских властей. Остальные товары дорожают из-за обвала турецкой лиры. Чтобы притормозить процесс падения местной валюты, Центробанк уже несколько раз снижал ключевую ставку. Но эта мера не принесла заметного результата. В октябре годовая инфляция достигла 20%.

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