Коронавирусом в России заболели еще 28363 человека

Вылечились 35633 человека

В России за минувшие сутки зарегистрировано 28363 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1142 человека, выздоровели 35633 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2459. В Московской области за сутки заболели 1739 человек, в Санкт-Петербурге - 2055.

За весь период пандемии в стране выявлено 10103160 случаев инфекции. Умер 292891 пациент. Выздоровели 8839633 человека.

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