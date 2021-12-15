Коронавирусом в России заболели еще 28363 человека

Вылечились 35633 человека
В России за минувшие сутки зарегистрировано 28363 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 1142 человека, выздоровели 35633 заболевших.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2459. В Московской области за сутки заболели 1739 человек, в Санкт-Петербурге - 2055.
За весь период пандемии в стране выявлено 10103160 случаев инфекции. Умер 292891 пациент. Выздоровели 8839633 человека.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram