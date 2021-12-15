В Крыму провели учения с применением С-400

В роли противника выступали фронтовые бомбардировщики Су-24М

Дислоцированные в Крыму боевые расчеты ЗРК С-400 "Триумф" соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели тактико-специальное учение, передает РИА "Новости".

"В роли противника выступали фронтовые бомбардировщики Су-24М смешанного авиационного объединения ВВС и ПВО ЮВО", - уточняется в сообщении.

Военнослужащие обнаружили, взяли на сопровождение и "поразили" противника электронными пусками.

Как сообщили в Министерстве обороны, учения являются плановыми. Прошли они на фоне напряженности на черноморском и украинском направлениях.

В Черное море накануне вошел французский фрегат "Овернь". Кроме того, стало известно, что командный корабль украинских ВМС "Донбасс" без предупреждения направился в сторону Керченского пролива, а затем развернулся обратно к Мариуполю.

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