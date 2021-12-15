Кассирша из Ачинска могла отдать 23 миллиона вымогателям

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Кассир "Альфа-Банка" из Ачинска, которая похитила 23 миллиона рублей наличными, отдала все деньги шантажистам.

Об этом женщина сообщила сотрудникам Следственного комитета на допросе, передает телеканал НТВ. При этом женщина не смогла описать внешность преступников. На данный момент эти показания проверяются.

3 декабря из кредитно-кассового офиса "Альфа-банка" в городе Ачинске (Красноярский край) исчезли 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. В тот же день мать подозреваемой заявила о пропаже 30-летней дочери, которая работала в банке кассиршей. Женщину объявили в розыск.

Спустя время мать убедила дочь сдаться полиции. 14 декабря кассирша явилась на допрос и во всем призналась.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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