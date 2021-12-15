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Профессор объяснил, чем грозит подогрев сидений в машине

11:36
  • среда
  • 15 декабря 2021

Злоупотреблять этой функцией не следует

Неправильное и чрезмерное использование функции подогрева сидений в автомобиле чревато проблемами со здоровьем. О том, как правильно пользоваться данной опцией и избежать неприятных последствий, рассказал профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

Эксперт пояснил, что подогрев сидений не должен работать постоянно — его следует выключить до начала движения, подогрев сиденье заранее. Система разработана не для согревания человека, а лишь для исключения неприятного ощущения, когда человек садится на холодное.

Выходя из автомобиля с чрезмерно прогретым сиденьем на мороз, человек рискует простудиться из-за переохлаждения, предупредил Демин.

Кроме того, не исключены проблемы с мужской фертильностью у любителей ездить на перегретых сиденьях из-за слишком высокой температуры, которой подвергаются железы.

В интервью радио Sputnik профессор предложил в качестве безопасной альтернативы накидки на сиденья, если они покрыты сильно остывающим на морозе материалом.

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