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По делу о трагедии на "Листвяжной" задержаны еще четыре человека

11:35
  • среда
  • 15 декабря 2021

Следствие будет ходатайствовать перед судом об их аресте

По делу о трагедии на "Листвяжной" задержаны ещё четыре человека. Среди них Михаил Федяев - основной собственник шахты и председатель совета директоров холдинга, в составе которого она работает.

Минувшей ночью бизнесмена доставили в изолятор временного содержания. Под стражу взяты и три других топ-менеджера - генеральный и технический директора компании, а также главный инженер "Листвяжной".

В конце ноября на шахте произошла авария - взорвался метан. Погибли 46 горняков и 5 спасателей, которые отправились им на помощь. Более ста человек пострадали. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до десяти лет лишения свободы.

"В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям УК, предусматривающим ответственность за нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть людей, и злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия. В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила представитель СК Светлана Петренко.

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