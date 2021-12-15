Фантастика или реальность: может ли генная инженерия усилить иммунитет к COVID-19

Биолог считает, что пока такие методы малореальны

Использование отдельных генов в организме человека для усиления иммунитета, в том числе к коронавирусной инфекции, пока представляется малореальным и фантастичным. Такое мнение высказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Эксперт прокомментировала сообщения об открытии гена FAM72А, "отключающего" контроль за мутациями ДНК и повышающего разнообразие антител. Это способствует распознаванию возбудителей инфекционных заболеваний и борьбе с ними, включая COVID-19.

Баранова отметила, что "нажать" непосредственно на этот ген с целью получения суперсильного иммунного ответа не получится — наука пока не располагает методами точечного воздействия, позволяющими воздействовать на ген только в одном конкретном типе клеток.

С учетом этого невозможно гарантировать, что процесс генного воздействия пройдет идеально, без возникновения "поломок" в других клетках, подчеркнула биолог. В частности, имеется риск формирования опухолей, если влиянию подвергнутся клетки в предраковом состоянии.

Хотя говорить об усилении иммунитета на генетическом уровне преждевременно, Баранова допускает, что открытие гена FAM72А принесет положительные плоды. Например, может появиться ингибитор для торможения мутаций в опухолях, которые уже сформировались, рассказала специалист в интервью радио Sputnik.

Ранее молекулярный биолог Максим Скулачев рассказал о случаях, когда у человека в окружении люди по несколько раз болеют коронавирусом, а он сам не заражается, но при этом у него нет антител. Эксперт предположил, что это может объясняться наличием Т-клеточного иммунитета.

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