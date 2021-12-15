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После падения ребенка из окна частного детсада в Москве возбудили дело

11:55
  • среда
  • 15 декабря 2021

Ребенок выжил

В Москве 5-летний мальчик выпал из окна третьего этажа дома. Ребенок выжил. Сейчас он в больнице. По данным прокуратуры, квартира была арендована под частный детский сад. В этот момент там находились еще шестеро детей и один взрослый. Проводится проверка.

Частный детский сад в квартире пятиэтажки. По крайней мере, так это место называет 43-летняя индивидуальный предприниматель, оказывает услуги по уходу за детьми. Здесь женщина сидела с 6 ребятами и за одним из них не углядела. 5-летний мальчик выпал с балкона третьего этажа.

"В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Ребёнок выжил. Помог наметённый сугроб. Однако мальчик находится в больнице под наблюдением врачей. Разбирательством сейчас занимается прокуратура. В дело также вмешался Следственный комитет. Уже известно, что возбуждено уголовное дело. Как оказывались услуги - непонятно. В квартире не убрано, балкон завален грудой вещей. Не удивительно, что в таком беспорядке можно не уследить за группой маленьких детей. Впрочем, про частный детский сад соседи ничего не знали. Никаких объявлений или вывесок. Только заметили, что в их подъезде стало появляться много детей.

Организатор такого бизнеса сейчас допрашивается. Она рассказала, что оказывала услуги по дневному уходу за малолетними. Однако, по словам соседей, они часто замечали, что родители оставляли своих детей и на ночь.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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