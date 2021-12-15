Собянин открыл поликлинику в районе Коньково после реконструкции

Мэр поблагодарил медиков за работу в период пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл поликлинику для взрослых и детей в столичном районе Коньково. Здание медицинского учреждения на улице Профсоюзная находилось на реконструкции.

Собянин поздравил коллектив поликлиники с открытием нового здания и поблагодарил медиков за их труд в период пандемии, передает АГН "Москва".

Комментируя открытие поликлиники, Собянин рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения в столице.

"Проводится модернизация, реконструкция самих зданий, остается, по сути дела, один остов. Все остальное перестраивается, включая перепланировку помещений и логистику движений самих пациентов. Создается комфортная среда для пациентов и для врачей. Оснащается самым современным оборудованием, комплектуется врачами до установленного стандарта", - сообщил Собянин.

По его словам, в столице в 2021 году завершилась реконструкция 35 поликлиник, а в 2022 году работы будут проводиться еще в 50.

В это же время после завершения реконструкции была открыта еще одна поликлиника - филиал №5 КДЦ №4 в районе Можайский. Собянин пообщался с ее коллективом по видеоконференцсвязи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram