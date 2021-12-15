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C начала года в Москве восстановили 45 ветхих строений

11:08
  • среда
  • 15 декабря 2021

В этом году в Москве выявили почти 2000 ветхих строений

В Москве с начала года восстановили 45 ветхих строений. Об этом сообщили в столичной мэрии.

"В 2021 году Госинспекция по недвижимости зафиксировала на территории города 1932 ветхих строения. В настоящее время 45 объектов приведены в надлежащий вид, а 90 – демонтированы", - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он отметил, что по остальным зданиям либо уже идут восстановительные работы или демонтаж, либо формируется пошаговый план и определятся дальнейшая судьба.

По словам Овчинского, решение о сносе принимаются только по зданиям, которые не подлежат восстановлению, представляют угрозу для жизни и здоровья граждан и не являются объектами культурного наследия.

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