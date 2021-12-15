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Россияне назвали самых авторитетных персон

12:00
  • среда
  • 15 декабря 2021

Две трети россиян считают авторитетом самих себя

Большинство жителей России (85%), принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения, уверены в необходимости авторитетов.
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Перечисляя известных персон, которых респонденты считают авторитетом, 16% назвали российского президента Владимира Путина, 5% отметили министра обороны Сергея Шойгу, 4% указали на главу МИД Сергея Лаврова, 3% назвали председателя правительства России Михаила Мишустина.

У 20% опрошенных, по их утверждению, авторитетов нет. Еще 27% затруднились с ответом.

При этом 69% участников исследования считают самих себя авторитетом для близких. 14% не верят, что в их окружении есть те, кто полагается на их авторитет. 20% заявили, что среди их родни и коллег нет авторитетов.

В значимости своей персоны для детей убеждены 82% респондентов, 35% опрошенных сами прислушиваются к мнению родителей. Авторитетами также называли друзей (29%), детей и внуков, братьев и сестер (по 17%), других членов семьи (20%), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее россиянам предложили рассказать, кого они считают главными героями советской эпохи. 40% назвали летчика-космонавта Юрия Гагарина, который 12 апреля 1961 года совершил первый в истории человечества полет в космос. Часто упоминали также маршала Жукова и Иосифа Сталина.

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