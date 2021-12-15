Более 100 детей отравились в школе-интернате в Туве

Все кадеты в больнице

В Туве с признаками отравления госпитализировали более 100 воспитанников школы-интерната "Тувинский кадетский корпус".

В настоящий момент в больнице находятся 103 кадета. Всем диагностирована "пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести".

"Состояние с положительной динамикой", - сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий".

Школу-интернат закрыли на момент проверки. Учебный процесс проходит в дистанционном режиме.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили грубые нарушения при приготовлении пищи. Интернат не соблюдал закрепленные в СанПиНе стандарты безопасности питания.

"Школа — второй дом для детей, а для детей-сирот — единственный. А дома не должны кормить ребенка некачественными продуктами, вредить их здоровью", - заметил глава республики Владислав Ховалыг.

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