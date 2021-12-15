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Путин приедет в Пекин на открытие зимней Олимпиады

11:47
  • среда
  • 15 декабря 2021

Зимние Игры откроются 4 февраля

Владимир Путин подтвердил, что приедет на открытие зимней Олимпиады в Пекине, которая пройдет в феврале 2022 года. Об этом президент заявил во время переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином по видеосвязи.

В Пекине Путин рассчитывает провести очные переговоры со своим китайским коллегой. Президент уверен, что зимние Олимпийские Игры пройдут на самом высоком уровне, сообщает ТАСС.

"В Китае умеют это делать", - заявил Владимир Путин.

Говоря в целом об отношениях с Китаем, президент назвал их образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

24-я зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

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