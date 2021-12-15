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Путин назвал Китай центром по производству "Спутника V"

12:02
  • среда
  • 15 декабря 2021

Подписаны контракты с шестью производителями из КНР

В ходе онлайн-саммита с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин заявил, что Китай становится международным центром по производству российских вакцин от коронавируса.
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"Китай становится международным центром по производству российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". Подписаны контракты на выпуск более 150 миллионов доз вакцины с шестью китайскими производителями", - сказал российский лидер (цитата по РИА "Новости").

В начале встречи Путин назвал отношения Москвы и Пекина настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в 21 веке. Си Цзиньпин же поблагодарил Путина за противостояние попыткам вбить клин между Россией и КНР.

Ранее стало известно, что в ходе переговоров в среду лидеры обсудят как двусторонние отношения, так и международные вопросы - в том числе агрессивную риторику НАТО.

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