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Луценко: Владимир Зеленский "правит по Пушкину"

12:01
  • среда
  • 15 декабря 2021

В Киеве ищут российского шпиона

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал политическую ситуацию в стране.

По его мнению, президент Владимир Зеленский "царствует лежа на боку", а глава его офиса Андрей Ермак организовывает ему победы.

"Президент Зеленский правит по Пушкину: "царствуй лежа на боку". А господин Ермак организовывает ему победы - о чем ему регулярно докладывает, и Зеленский в это верит", - заявил Луценко.

Ранее депутат Верховной рады Геннадий Москаль заявил, что Ермак работает на российские спецслужбы и имеет агентурный псевдоним "Тимофеев". В свою очередь Зеленский сообщил, что не собирается увольнять главу своего офиса, так как он профессионал своего дела.

В свою очередь Ермак заявил, что "российские шпионы" не имеют столько международных контактов, передает РИА Новости.   

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