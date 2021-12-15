Матвиенко призвала давать отпор русофобским выпадам

При этом следует соблюдать дипломатическую и политическую культуру

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что России пора перестать "заниматься садомазохизмом".

"Надо самим себя уважать. Соблюдать, конечно, дипломатическую и политическую культуру, но не пропускать те грубейшие русофобские выпады в адрес России, их не замалчивать. Во всем нужна правильная мера", - подчеркнула спикер верхней палаты парламента (цитата по ТАСС).

Ранее сенатор Людмила Нарусова отметила, что Москва не должна использовать агрессивную, уничижительную риторике в отношении политиков Запада, так как это недостойно великой державы.

Как прежде обратила внимание Матвиенко, сегодня в мире очевиден процесс обострения межгосударственной конкуренции. Она приобретает все более изощренные формы, распространяется на информационное пространство, гуманитарную и ментальную сферы.

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