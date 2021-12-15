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Глава Еврокомиссии пригрозила России расширением санкций из-за Украины

12:22
  • среда
  • 15 декабря 2021

Москву обвиняют в агрессии по отношению к соседним странам

Евросоюз может наложить дополнительные санкции на Россию из-за ситуации на Украине. С таким заявлением в среду, 15 декабря, выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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По утверждению главы высшего исполнительного органа ЕС, Москва совершает "агрессивные шаги" в отношении соседних государств, в том числе "акты эскалации в отношении Украины".

Урсула фон дер Ляйен заявила, что это будет иметь серьезные последствия для России, конкретные меры прорабатываются Евросоюзом совместно с США и другими партнерами.

Детали о возможных новых санкциях политик не привела, однако подчеркнула, что расширение ограничений будет зависеть "от поведения и действий" российской стороны, сообщает РИА Новости.

Обвинения в адрес России в связи с ростом напряженности на Украине звучат не впервые. При этом Киев не раз нарушил Минские соглашения, являющиеся основой урегулирования внутриукраинского кризиса. Президент России Владимир Путин ранее напомнил, что власти Украины намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, а Запад при этом накачивает страну современным оружием.

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