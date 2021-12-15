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Московские врачи вылечили 3066 пациентов с COVID-19 за сутки

12:13
  • среда
  • 15 декабря 2021

В столице госпитализировано 780 человек

За сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 3066 человек, сообщил в среду федеральный штаб по контролю за распространением заболевания. Всего в столице поправились 1 822 086 пациентов.
Мурашко: среди вакцинированных заболевают около 3,9%

"В Москве выявлено 2459 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 780 человек, скончались 87 пациентов. На ИВЛ находятся 548 человек", - также сказано в сообщении.

Победа над пандемией - это вакцинация, напомнили специалисты. Сделать прививку можно в поликлиниках или точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Подробная информация о вакцине представлена здесь.

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