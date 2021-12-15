Более 300 человек застряли в ТЦ Гонконга из-за сильного пожара

Эвакуированы более 1,2 тысячи человек

Более 300 человек оказались заблокированы на крыше торгового центра в Гонконге из-за сильного пожара.

Пожар в здании Всемирного торгового центра в районе Козуэй-Бэй днем 15 декабря. Из здания эвакуировали более 1,2 тысячи посетителей и сотрудников. От угарного газа пострадали 14 человек, их доставили в больницы, передает РИА Новости.

Причина ЧП пока неизвестна. Как сообщают местные СМИ, пожар начался в помещении, где находится электронное оборудование. На месте продолжают работать спасатели.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram