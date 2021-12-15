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Более 300 человек застряли в ТЦ Гонконга из-за сильного пожара

12:34
  • среда
  • 15 декабря 2021

Эвакуированы более 1,2 тысячи человек

Более 300 человек оказались заблокированы на крыше торгового центра в Гонконге из-за сильного пожара.

Пожар в здании Всемирного торгового центра в районе Козуэй-Бэй днем 15 декабря. Из здания эвакуировали более 1,2 тысячи посетителей и сотрудников. От угарного газа пострадали 14 человек, их доставили в больницы, передает РИА Новости. 

Причина ЧП пока неизвестна. Как сообщают местные СМИ, пожар начался в помещении, где находится электронное оборудование. На месте продолжают работать спасатели.

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